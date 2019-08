Capitales : une victoire importante à l’arraché

Les Capitales de Québec ont été capables de maintenir leur courte avance tout au long du match et les représentants de la Vieille Capitale ont remporté le dernier match d’une série de trois face aux Boulders de Rockland par la marque de 4 à 3, dimanche après-midi, au Stade Canac.

Grâce à cet important gain face aux Boulders, les Capitales se retrouvent désormais à six matchs de ceux-ci, eux qui possèdent la quatrième et dernière place donnant accès aux séries.

«C’est un gros match pour nous et c’est une série qu’on se devait d’aller chercher. J’aime vraiment notre position actuellement, a mentionné le gérant des Capitales, Patrick Scalabrini, au terme de la rencontre. En plus, nous pourrons compter sur le retour de nos bons joueurs qui sont partis pour les Jeux panaméricains. Nous voulions rester proches de la quatrième place pour entamer le dernier mois de la saison et c’est là que nous sommes présentement. C’est une victoire très importante.»

L’équipe québécoise s’est imposée tôt dans le match avec quatre points dès les deux premières manches. Le moteur de l’équipe depuis quelques semaines, TJ White, a frappé un circuit de deux points en première manche. Comme le reste de ses coéquipiers, le joueur d’avant-champ a été plutôt tranquille pour le reste du match, alors qu’il a été retiré trois fois sur des prises après sa longue balle.

Des remplaçants de luxe

Sans contredit, les deux meilleurs joueurs de l’équipe locale ont été les deux remplaçants, soit Josué Peley et Rylan Sandoval. Le Québécois, qui occupait le poste de receveur, a frappé un simple et un double en plus de faire de l’excellent travail derrière le marbre. Quant à lui, Sandoval s’est illustré en défensive et au bâton tout au long du match.

«La victoire d’aujourd’hui [dimanche] est en grande partie grâce à ces deux gars-là. Nous sommes chanceux d’avoir des remplaçants de qualité comme ça et nous savons que nous pouvons compter sur eux en tout moment», a dit Scalabrini.

Troisième départ pour Austin Chrismon

L’ancien des Champions d’Ottawa affrontait une équipe qu’il avait déjà vaincu plus tôt cette saison avec les Capitales. Austin Chrismon a bien fait au monticule avec cinq retraits sur des prises, mais il a aussi accordé cinq coups sûrs et trois points mérités en six manches de travail.

Les releveurs Seth Davis et Jonathan de Marte sont venus compléter le match. Le second a été particulièrement efficace en neuvième manche.

Les Capitales reçoivent maintenant leurs rivaux québécois de la ligue Can-Am, les Aigles de Trois-Rivières, pour une série de trois matchs qui débute mardi, au Stade Canac. L’équipe de la Mauricie a eu le dessus jusqu’ici cette saison face aux Caps avec neuf victoires en 13 matchs.