De l’humour d’outre-mer

Reconnu pour avoir attiré dans les dernières années des vedettes anglophones comme John Malkovich, Whoopi Goldberg et Jerry Seinfeld, le festival ComediHa! a pris la décision cette année de faire une plus grande place à la francophonie, en faisant la part belle aux humoristes européens. Voici trois vedettes de l’humour venues de l’autre côté de l’Atlantique pour faire rire les festivaliers.

Magicien, illusionniste et humoriste de 42 ans avec cinq spectacles à son actif, Éric Antoine est aussi, depuis 2015, sur le jury de l’émission La France a un incroyable talent, diffusée sur la chaîne M6. Son spectacle est un best of de ses meilleures illusions.

À voir : les 14, 15 et 16 août au Cégep Limoilou, accessible avec le laissez-passer. Il est également sur le gala de Kev Adams le 10 août, et celui des Denis Drolet le 15 août.

On le dit surdoué du mentalisme. Un peu comme Messmer, celui-ci a découvert le mentalisme à l’âge de 8 ans, et il mêle aujourd’hui brillamment sa passion avec l’humour, dans un troisième spectacle en carrière. Il est suivi par 750 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, et il est régulièrement invité sur les plus grands plateaux de télévision français.