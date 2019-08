«Je rêve de faire un duo avec Michel Courtemanche» –Kev Adams

« Par exemple, je ne veux pas simplement vous raconter qu’hier je suis allé manger avec ma blonde. Je vais vous jouer ma blonde, le serveur, la carafe d’eau, et je vais même vous jouer la table, poursuit-il. C’est ça qui est magique chez lui : il arrive à tout imager. Un de mes rêves les plus fous serait de faire un duo avec lui. »

Malgré un marché de l’humour qu’il considère comme « très complet », Kev Adams estime que Michel Courtemanche n’a pas d’équivalent. « Il est juste un mec habillé en noir sur scène, mais ce qu’on voit, c’est beaucoup plus que ça. On n’a jamais retrouvé ce type de talent là. Pour moi, c’est une institution. »

Avec de la musique, des sketches et un humour physique, Kev Adams dépasse les frontières du stand-up. Celui qui à seulement 28 ans a quatre spectacles derrière la cravate, une vingtaine de films et plusieurs séries, y dresse le bilan de ses dix ans de carrière.

Avec des numéros conçus sur mesure pour les Québécois, il y raconte le meilleur et le pire de la célébrité, parle de sa famille, de son grand-père, qui l’a poussé à faire ce métier, de son rapport aux femmes et de toutes les rumeurs qui ont circulé sur sa vie privée.

Depuis janvier, Kev Adams a joué Sois 10 ans à 90 reprises devant 200 000 spectateurs. « C’est une tournée assez dingue, avoue-t-il. On n’a pas arrêté un seul jour. On a fait le tour de la France, de la Suisse, de la Belgique, on a joué au Maroc et à l’île Maurice. »