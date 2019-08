Josué Peley : pour l’amour du baseball

L’ancien receveur à temps plein des Capitales de Québec de 2012 à 2015, Josué Peley, est toujours prêt à venir aider son ancienne équipe et ses anciens coéquipiers. Lorsque l’entraîneur Patrick Scalabrini téléphone pour lui demander de le dépanner, Peley saute sur l’occasion de renfiler l’uniforme.

Celui qui a également occupé divers postes pour l’organisation des Blue Jays de Toronto pendant trois ans a connu un très bon match dans la dernière rencontre de la série face aux Boulders, remporté par les Capitales, dimanche.

Peley, qui était le receveur partant, a frappé deux coups sûrs, dont un double, en plus de se faire retirer sur un relais parfait au marbre. Le receveur n’a vraisemblablement pas perdu sa touche.

«C’est toujours plaisant de dépanner les Capitales, et j’aime encore énormément me retrouver sur un terrain de baseball, surtout derrière le marbre. Je suis en bonne forme physique présentement et ça m’aide à pouvoir performer lorsque je joue un match après quelques semaines d’inactivité», a dit Peley.

Le québécois ne ferme pas la porte définitivement à un retour avec les Capitales à temps plein la saison prochaine.

«Je n’ai aucune idée pour le moment, mais ce n’est pas quelque chose d’impossible. Avec mon travail, c’est difficile de jumeler les deux à temps plein. Je ne suis pas un lanceur, ça complique un peu les choses, mais on verra en temps et lieu», a mentionné l’ancien traducteur des Blue Jays.

Polyvalence et le rêve des majeurs

Josué Peley en était à sa quatrième rencontre cette année avec les Capitales. Puisqu’il a déjà joué à plusieurs positions durant sa carrière dans le baseball professionnel, Peley a été appelé à jouer à quatre positions différentes cette saison.

Le québécois a connu l’expérience du baseball majeur avec la seule équipe canadienne du circuit, les Blues Jays de Toronto, comme traducteur pour les joueurs latins. Peley a développé une belle relation avec l’ancien gérant des Jays, John Gibbons, et il a donc pu être en charge à quelques reprises de la pratique au bâton, en plus de participer aux séances vidéo. Sans hésiter, il accepterait un poste avec une équipe du baseball majeur si l’opportunité se présentait à nouveau.

«C’est sûr que j’aimerais y retourner un jour. J’ai eu des discussions avec d’autres équipes des majeurs après mon aventure avec les Blue Jays, mais il n’y avait rien de bien intéressant. Je dois aussi penser à ma famille, mais je ne ferme pas la porte si l’occasion se présente», a souligné Peley.