Le week-end culturel de Catherine Florent

Quel est votre coup de cœur littéraire ?

Photo courtoisie J’ai adoré le livre Moi, ce que j’aime, c’est les monstres, le premier roman graphique d’Emil Ferris. C’est une histoire tout de même assez dure. L’auteure entre profondément dans l’émotion. De plus, les dessins créés au stylo à bille sont spectaculaires. Je suis quelqu’un qui aime beaucoup les BD et les essais. D’ailleurs, je suis en train de lire Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez, un essai fort intéressant de Nicolas Bérubé. On évoque le style de vie de ces millionnaires, avec des exemples de Québécois qui, contrairement à certaines croyances, n’ont pas gagné à la loto ou hérité, mais vivent de façon économe en dépensant moins. Ils n’ont pas des salaires faramineux, comme certains PDG de grandes entreprises, mais ont appris à épargner.

Quel est le prochain film que vous irez voir ?

Photo courtoisie, Disney Je compte aller voir le film d’animation Le roi lion de Disney, qui a récemment pris l’affiche et dont l’histoire tourne autour d’un lionceau dans la savane africaine. Mais je dois d’abord voir le premier sorti en 1994 que j’ai manqué. Je tiens à le voir, d’autant plus qu’on m’a dit que l’histoire est inspirée d’Hamlet de Shakespeare. Ma fille l’a vu, mais je suis malheureusement passée à côté. Si elle ne veut pas le voir une seconde fois, j’emprunterai des enfants pour m’accompagner au cinéma.

Quel est le spectacle à ne pas manquer ?

Photo courtoisie Je ne peux m’empêcher de parler de la pièce Garçon, de Stéphane E. Roy, dans laquelle j’ai tellement de plaisir à jouer. Nous sommes dans l’univers des garçons de table avec huit comédiens sur scène, dont quatre étaient de la série Caméra Café. Je suis la seule serveuse parmi les hommes. Pierre Brassard en est à sa première expérience au théâtre et il est très bon à personnifier plusieurs personnages. La pièce est inspirée du concept de la web-série du même nom, où les serveurs parlent contre les clients. La mise en scène d’Alain Zouvi est assez spéciale avec des chorégraphies et on chante également. On y va pour passer un bon moment.

Quelle est l’exposition qui suscite votre intérêt ?

Photo tirée de Facebook Je ne veux pas manquer l’exposition du couturissime et créateur français Thierry Mugler, présentée au Musée des beaux-arts de Montréal. La rétrospective compte pas moins de 150 tenues du couturier visionnaire. On a jusqu’au 8 septembre pour s’y rendre. Sinon j’aime beaucoup les expositions extérieures comme celle intitulée La ruée vers l’or, sur la portion piétonnière du Village montréalais, rue Sainte-Catherine. On y retrouve souvent des artistes plus contemporains avec une touche de folie que l’on ne voit pas dans les musées.

Quelle est la musique que vous avez récemment téléchargée ?

Photo courtoisie, LePetitRusse Celle de Bleu Jeans Bleu, un groupe québécois qui va dans diverses sphères avec des paroles complètement déjantées. J’aime leur troisième album, Perfecto, où l’on retrouve leur hit de l’heure, Coton ouaté. Personnellement, j’aime la chanson Café Corsé. C’est drôle et ça me touche beaucoup.