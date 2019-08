Les partis fédéraux prennent position

Le train à grande fréquence

Les partis sont unanimes sur la pertinence du projet, qui doit relier Québec à Windsor dans un corridor ferroviaire à haute fréquence qui passerait par Trois-Rivières et Montréal. Le NPD annonce qu’il appuiera un tel projet. Les libéraux ont récemment lancé un bureau de projet pour étudier davantage le dossier. « On s’est battus pour le corridor Québec-Windsor », rappelle Filip Novakovic, porte-parole du cabinet de Joël Lightbound. « On est favorables. Il faut faire les travaux [avec diligence]. On est ouverts à ce projet-là », rapporte pour sa part Gérard Deltell. Le Bloc aimerait que les choses avancent plus rapidement. « On va à la vitesse d’une trottinette. Ce n’est pas un projet qui va à grande vitesse. Quand va-t-on le mettre sur les rails ? », questionne Christiane Gagnon.