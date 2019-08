Les Rays ont le numéro des Marlins

En vertu d’un gain de 7 à 2, dimanche au Tropicana Field, les Rays de Tampa Bay ont remporté un quatrième match en autant d’occasions face aux Marlins de Miami en 2019.

Les hommes de Don Mattingly devront donc attendre en 2020 pour tenter d’obtenir un gain face à leurs rivaux de la Floride.

Dans l’affrontement du jour, Michael Brosseau et Jesus Aguilar ont fait plaisir aux 14 819 spectateurs présents, eux qui ont chacun réussi un circuit en solo. Les deux hommes ont également ajouté un autre point produit à leur fiche, grâce à un simple et un ballon-sacrifice respectivement.

Chez les perdants, Brian Anderson s’est signalé offensivement avec sa 17e longue balle de la présente campagne.

Au monticule, le lanceur gagnant, Yonny Chirios (9-5), a œuvré pendant cinq manches, permettant un point sur deux coups sûrs et retirant quatre adversaires sur des prises. De son côté, Caleb Smith (7-5) a subi la défaite. Il a donné trois points sur six frappes en lieu sûr en cinq manches.

Les Mets s’amusent aux dépens des Pirates

À Pittsburgh, l’attaque des Mets de New York a roulé à plein régime dans un gain de 13 à 2 contre les Pirates.

Dans ce festival offensif des visiteurs, Todd Frazier et J.D. Davis ont été les plus prolifiques au bâton, produisant chacun trois points. Pour ce faire, le premier a frappé deux simples, tandis que le second a réussi un circuit et un simple.

Davis n’a pas été le seul représentant de l’équipe de la Grosse Pomme à propulser la balle à l’extérieur des limites du terrain. En effet, Michael Conforto et Jeff McNeil ont également étiré les bras.

L’artilleur Noah Syndergaard (8-5) a aussi été très bon. En sept manches de boulot, il a permis seulement un point sur trois coups sûrs. À l’inverse, Joe Musgrove (8-10) a connu une journée difficile, permettant huit réussites sur 10 coups sûrs, et ce, en trois manches et un tiers.