LPGA: la recrue Hinako Shibuno écrit son histoire

La Japonaise Hinako Shibuno a calé un oiselet au 18e trou pour décrocher la victoire à son premier tournoi de la LPGA en carrière, triomphant à l’Omnium britannique de golf féminin, dimanche, à Milton Keynes.

La recrue de 20 ans en était à sa compétition initiale à l’extérieur de son pays natal et le voyage en a valu la peine. Meneuse après trois rondes, Shibuno (68) était à égalité avec l’Américaine Lizette Salas (65) avec un trou à disputer. Or, un long roulé sur le dernier vert lui a permis de reprendre la tête et de conclure avec un cumulatif de 270 (-18), soit un coup de moins que sa rivale.

AFP

La Sud-Coréenne Jin Young Ko (66) a fini troisième à 272 (-16), tandis que Morgan Pressel (67) et Ashleigh Buhai (70), respectivement des États-Unis et de l’Afrique du Sud, ont complété le top 5 à 273 (-15) et 274 (-14) dans l’ordre.

Une fois de plus, la Canadienne Brooke M. Henderson a connu une journée ardue. Elle a maintenu une fiche de 72, soit la normale, pour terminer avec un total de 286 (-2) et la 41e place, ex aequo avec deux concurrentes.