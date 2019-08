Marco Fabian s’éclate contre le D.C. United

Marco Fabian a amassé deux buts et une passe décisive dans un gain décisif de 5 à 1 de l’Union de Philadelphie sur le D.C. United, dimanche, à Washington.Le milieu de terrain de 30 ans a amorcé sa productive soirée de boulot en alimentant Alejandro Bedoya à la troisième minute de jeu. Le buteur a d’ailleurs profité de sa réussite pour envoyer un message aux politiciens des États-Unis.

Il s’est emparé d’une perche de son aux abords du terrain pour avertir les membres du gouvernement américain de «mettre fin à la violence causée par les armes à feu».

Au lendemain d’une fusillade tragique dans un Walmart d’El Paso et quelques heures après un autre évènement du genre en Ohio, Bedoya a lancé un véritable cri du cœur dans l’espoir de faire changer les choses.

Près de 45 minutes plus tard, Fabian a réussi son premier but et il a ensuite récidivé à la 70e.

Kacper Przybylko et Fabrice-Jean Picault ont aussi déjoué le gardien Bill Hamid, tandis que Frédéric Brillant a assuré la réplique du D.C. United.

Le ciel tombe sur la tête des Timbers

Au Allianz Field, une main du défenseur des Timbers de Portland Larrys Mabiala a permis au Minnesota United FC d’inscrire un but dans les arrêts de jeu pour l’emporter 1 à 0.

Sur un coup de pied de coin des vainqueurs, l’arrière de 31 ans accidentellement touché le ballon avec sa main gauche, ce qui a échappé à l’arbitre, mais pas aux joueurs du Minnesota. L’officiel a cependant décidé d’user de la reprise vidéo et un tir de pénalité a été offert aux favoris de la foule.

Le milieu de terrain Ethan Finlay n’a pas raté une telle occasion et il a déjoué Steve Clark du côté gauche. Le gardien a réussi à toucher au ballon, mais la puissance du tir l’a empêché de jouer les héros. Il s’agissait de la quatrième réussite de Finlay en 2019.

Avec cette défaite, les Timbers se retrouvent toujours à deux points de la septième et dernière place donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Association de l’Ouest. Ils ont cependant deux matchs en main sur le FC Dallas, qui détient la précieuse position.