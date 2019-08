Nikita Gusev veut suivre les traces de Nikita Kucherov

Après avoir largement dominé dans la colonne des points au sein de la Ligue continentale de hockey (KHL), Nikita Gusev veut en faire de même dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Échangé aux Devils du New Jersey par les Golden Knights de Vegas la semaine dernière, le Russe de 27 ans a paraphé une entente de deux saisons dans les instants ayant suivi. Premier pointeur en Russie avec 82 points en 62 parties en 2018-2019, il souhaite maintenant faire son nom en Amérique.

«Je peux dire ce que je veux maintenant, mais j’ai besoin de jouer cinq ou 10 matchs [avant de me donner des objectifs personnels], a-t-il dit sur le site officiel de la LNH. [L’attaquant du Lightning de Tampa Bay, Nikita] Kucherov a obtenu 128 points, c’est un bon objectif, n’est-ce pas? Je vais tenter de le suivre.»

Faits saillants

S’il n’a toujours pas disputé un seul match dans la LNH, la sélection de septième tour du Lightning en 2012 sait dans quoi il s’embarque. Il a en effet accepté un contrat avec les Golden Knights à la fin de la dernière campagne, même s’il n’a jamais été utilisé par son entraîneur Gerard Gallant.

«Je n’ai pas été insulté, a d’ailleurs commenté Gusev à ce propos. Je suis même reconnaissant qu’ils m’aient permis de partir. J’aimais bien [Las Vegas]. Tout le monde a été gentil avec moi et je n’ai aucun mauvais commentaire à émettre.»

Puis, avant même de traverser l’Atlantique, Gusev a regardé beaucoup d’action du circuit Bettman, et ce, presque tous les jours. Il a donc une bonne idée du style de jeu préconisé par les instructeurs nord-américains.

«Nous regardions tout le temps les faits saillants [de la LNH] dans le vestiaire du SKA [de Saint-Pétersbourg], a-t-il dévoilé. J’ai aussi suivi la carrière d’Igor Ozhiganov. Et j’aime les vidéos de faits saillants de 10 minutes, dans lesquels on voit beaucoup plus de détails.»

L’équipe parfaite

En joignant les Devils, Gusev devient le dernier d’une longue lignée de joueurs russes qui ont porté l’uniforme de l’équipe installée à Newark. Il a parlé à quelques-uns d’entre eux et l’engouement des Devils à son égard ne l’a pas laissé indifférent.

«J’ai parlé à [Sergei] Brylin et il a dit que je pouvais lui demander de l’aide, a dit Gusev à propos de celui qui est entraîneur adjoint avec les Devils de Binghamton. Je sais qu’[Alexander] Mogilny, [Vyacheslav] Kozlov, [Valeri] Zelepukin], [Ilya] Kovalchuk et [Alexei] Kasatonov ont joué pour les Devils. La plupart ont connu beaucoup de succès. C’est bien que les Devils aient ce lien avec les Russes.»

«Les Devils m’ont manifesté beaucoup d’intérêt. C’est très important pour moi et ça m’en dit beaucoup. J’ai regardé mon ami [Egor] Yakovlev jouer avec eux, donc j’ai une idée du genre d’équipe qu’ils forment. Avec tous les nouveaux joueurs, je suis sûr qu’on peut bien jouer et gagner.»

En effet, avec l’ajout du premier choix au total lors du dernier repêchage Jack Hughes, de l’ancien du Canadien de Montréal P.K. Subban et de l’attaquant Wayne Simmonds, il y a lieu de croire que les Devils seront compétitifs cette saison.