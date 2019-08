Nouveautés à boire

L’eau d’érable a un subtil goût d’érable et une douceur tout en nuances. On retrouve notamment l’eau Maple 3 qui apporte 35 calories et 7 g de sucres par portion de 330 ml. Vendu en version originale ou lime-citron, le produit est certifié biologique et offert en emballage écoresponsable. www.maple3.ca

Les jus pressés à froid sont tendance plus que jamais. De ce côté, les jus à base de légumes représentent de meilleurs choix. Ils sont moins sucrés que les jus à base de fruits. DOSE offre notamment le jus Yogi à base de concombre, céleri, chou frisé, épinards, citron et persil qui n’apporte que 83 calories et 3 g de sucres par portion de 300 ml. On apprécie aussi sa teneur en fibres de 3 g par portion et sa richesse en vitamine A et C. dosejuice.com