Que faut-il penser des sites de rencontres?

Je me souviens que lorsque nous étions adolescents, un ami et moi, nous aimions bien nous moquer de ces femmes esseulées qui cherchaient l’amour de leur vie en investissant tous leurs espoirs dans la fréquentation des petites annonces des journaux ainsi que des annonces télévisuelles. Ce genre de démarche nous paraissait relever du cliché le plus total. Puis sont apparus les ordinateurs offrant des sites de rencontres pour les âmes esseulées. Même si ces derniers sont plus accessibles et plus généralisés, cela n’a pas atténué ma méfiance envers le genre d’activité qu’ils proposent.

Par contre, je dois leur reconnaître certains avantages, dont celui d’offrir la possibilité d’une démarche de recherche de l’âme sœur à un plus grand nombre de personnes. Sans compter que de nos jours, cela s’inscrit dans une tendance très à la mode. Ce qui donne l’impression qu’on a de moins en moins le choix d’y faire appel pour trouver. Un peu comme si la vraie vie sociale où on a l’opportunité de faire des rencontres amoureuses se déplaçait imperceptiblement vers le monde virtuel. Et au final, je trouve ça bien dommage !

Pour ma part, je ne sais pas trop comment je devrais aborder les femmes. Surtout que j’ignore totalement tout de celles qui viendront consulter mon profil. Je soupçonne qu’il doit y avoir des mots ou des phrases passe-partout, des lieux communs et des codes que j’ignore, pour espérer y apparaître à son mieux. On repassera pour la magie !

Une amie me disait récemment qu’il ne faut pas trop attendre de ces sites, sinon y voir simplement des opportunités d’y tisser des liens informels qui pourront éventuellement devenir plus personnels si la chance et le hasard daignent nous sourire. Finalement, et même si je déteste voir les gens accrochés à leur téléphone, il faudra bien que je me fasse à l’idée que c’est la voie de l’avenir pour favoriser les relations interpersonnelles. Mais que faut-il vraiment penser de ces sites de rencontres ?

Anonyme

Je dirais que comme pour n’importe quoi, les sites de rencontres offrent du bon et du moins bon. Qu’il faut s’y présenter à son meilleur si on veut intéresser des candidats potentiels. En même temps que ne pas tromper le client potentiel sur soi-même pour ne pas se faire rejeter dès la première rencontre.

Comme vous certainement, j’ai entendu des récits heureux les concernant, comme j’en ai entendu d’autres, plus catastrophiques. Là comme ailleurs, il faut agir avec prudence et circonspection. Mais comme la prudence est de mise partout, est-ce bien différent de rencontrer une personne via cette plate-forme que de la rencontre lors d’une fête entre amis, dans un bar ou au restaurant ?

Question de mettre toutes les chances de son côté, il importe de faire une recherche préliminaire pour s’assurer du sérieux du site. Comme de prévoir les premières rencontres dans un lieu public qu’il sera aisé de quitter si les choses ne se passent pas comme prévu.