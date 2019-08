Statu quo dans les négociations avec Mitch Marner

Le directeur général des Maple Leafs de Toronto, Kyle Dubas, a avoué dimanche qu’il n’y avait pas de progrès dans les négociations avec l’attaquant Mitch Marner, tout en indiquant que la situation n’était pas anormale à ses yeux.

Marner, qui a récolté 26 buts et 94 points en 82 parties en 2018-2019, est joueur autonome avec compensation. Le site The Athletic a rapporté cette semaine qu’il était à la recherche d’un contrat de transition de trois ans et de 30 M$.

«C’est vraiment le statu quo en ce moment. Je pense qu’en réalité, c’est le statu quo pour tous les joueurs dans cette situation dans la Ligue nationale, a avancé Dubas, dans une entrevue accordée au réseau TSN. Rien ne semble se passer pour le moment. Nous sommes en août, et il ne semble n’y avoir aucun progrès. Vous n’entendez pas parler de progrès nulle part [avec les joueurs autonomes avec compensation].»

Marner avait par ailleurs indiqué qu’il n’allait «probablement» pas participer au camp d’entraînement s’il n’avait pas signé un contrat d’ici là.

Brayden Point, Matthew Tkachuk, Brock Boeser, Patrik Laine et Mikko Rantanen sont d’autres joueurs autonomes avec compensation qui doivent également s’entendre avec leurs clubs respectifs.