Un bref moment de bien-être

Lorsqu’on a appris que ce très court roman avait enchanté Anna Gavalda, Brigitte Bardot et Matthieu Ricard, on s’est dit qu’il devait sûrement valoir le détour. On n’a donc pas hésité à le prendre aussi, et, à notre tour, on a pu faire plus ample connaissance avec Perrine Delafoy, une comptable au chômage de 50 ans qui désespère de pouvoir un jour se retrouver un emploi. Car les temps sont durs, et les femmes de son âge, ce ne sont généralement pas les premières qu’on s’arrache sur le marché du travail...