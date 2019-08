Un nouveau champion à Trois-Rivières

Le premier week-end de course a été rempli d’action au Grand Prix de Trois-Rivières, alors que des milliers de spectateurs ont assisté au sacre du Norvégien Andreas Bakkerud, dimanche, lors de l’épreuve canadienne du Championnat du monde de rallycross.

Le nouveau champion a été couronné à la suite d’une finale enlevante, où deux des six pilotes en piste n’ont pas été en mesure de terminer la course en raison d’une perte de contrôle et d’accrochages.

Le Grand Prix de Trois-Rivières, qui accueille le Championnat du monde de rallycross depuis six ans, est en croissance de popularité, selon les organisateurs de l’événement. Ils pensent même avoir fracassé un record d’achalandage cette fin de semaine.

Le pilote québécois Marc-Antoine Camirand a eu plus de difficulté lors de la finale d’une nouvelle série: les Camionettes McGregor hors-piste. Le pilote de St-Léonard-d’Aston, qui cumule le plus grand nombre de victoires au Grand Prix de Trois-Rivières, a terminé au troisième rang dimanche. Il sera de retour sur le circuit le week-end prochain aux côtés de nombreux pilotes québécois, dont les frères Dumoulin, Alexandre Tagliani et Andrew Ranger, pour la série NASCAR Pinty’s.

Un jeune pilote de Saint-Joseph-de-Beauce participera également à la série. Raphaël Lessard, âgé de 18 ans, en sera à sa deuxième participation dans la série NASCAR Pinty’s cette année.