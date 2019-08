Un nouveau site qui plaît aux Fêtes de la Nouvelle-France

Les Fêtes de la Nouvelle-France se sont approprié le parc de l’Esplanade lors des quatre derniers jours et elles pourraient y retourner l’an prochain, à en croire la directrice générale de l’événement.

Le nouveau site, qui a permis de rassembler les offres de la programmation en un même endroit, a permis de concentrer l’événement dans un seul et unique lieu.

Lors des années précédentes, les activités étaient éparpillées à différents endroits et les festivaliers devaient arpenter les rues du quartier Petit Champlain pour s’y rendre.

« C’est un nouveau site, donc c’est difficile d’avoir des comparatifs. Mais la configuration est vraiment avantageuse. Il y avait toujours du monde. C’était encore plein à 30 minutes de la fin de l’événement. C’est un beau problème à gérer », observe la directrice générale Mélanie Raymond.

Photo JEAN-FRANCOIS DESGAGNES

« Pour la logistique, c’est très positif. Ça rassemble toutes nos troupes dans un même lieu. Tout est très simple parce que tout est au même endroit. Ça nous rend beaucoup plus performants et ça crée une ambiance plus rapidement sur le site », ajoute-t-elle.