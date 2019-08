Pour être en mesure de faire une offre d’achat en toute connaissance de cause, il est primordial de connaître le marché. Vérifiez les prix des comparables dans le quartier. La maison est-elle semblable aux autres qui ont été récemment vendues ? Vérifiez aussi la date de mise en vente. Y a-t-il eu plusieurs réductions de prix ? Si vous travaillez avec un courtier immobilier, celui-ci aura accès à ce genre d’information.

2• Si possible, discutez avec le propriétaire avant de faire une offre

Soyez sympathique et complimentez le vendeur et sa maison lors de la visite des lieux. Les gens sont souvent très attachés à leur propriété. Soyez courtois ; ne dites pas que l’endroit n’en vaut pas le prix et demandez la permission avant d’ouvrir les portes des pièces ou des armoires.