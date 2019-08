GINGRAS, Rolland



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 2 août 2019, est décédé dans la paix et la sérénité, Rolland Gingras, époux de Thérèse Bélanger. Il était le fils de feu Marie-Ange Turcotte et de feu Euclide Gingras. Il demeurait à Québec, originaire de Lyster.Rolland était l'époux en 1ères noces de Françoise Morin, la mère bien-aimée de ses enfants : feu Ginette (le père de ses enfants Jean-Guy), Roger, Denis (feu Christiane, Debbie), Jean (Sylvie P.), feu France (Claude L,), Richard (Claude), feu Yves, Yvan (Line, son fils Maxime (Sophie et leurs enfants), Daniel (Sylvie M.), Alain (Goli), Roland jr (Nadia), Mario. Il était le grand-père de : Jean-François (Audrey), Marie-Chantal (Philippe), Hélène (Jean-Samuel), Caroline (Dave), Elisabeth, Félix-Antoine, Olivier et Alexandre. Il était l'arrière-grand-père de Mélodie, Annabelle, Julianne et Héléna. Il était très proche des enfants de son épouse, la famille Laflamme: Pierre (Linda), Michelle (François R.), François (Louise); de ses petits-enfants, Marie-Christine (Nickolas), Jonathan (Joanie), Pascale (Charles), Mathieu, Alexandre, ainsi que de son arrière-petit-fils Jules. Il était le frère de feu Jeanne (feu Roger, Rollande). Il était membre de la famille Turcotte : Raymond (Fernande), Gisèle (Yvon), Jean-Marie, Bertrand (Francine), Guy (Lucie) et Lise. Il était le beau-frère d'Adélard (feu Edith), feu Laurette (feu Honorius), feu Gustave (Rollande), feu Germaine (feu Jean), feu Monique (Roddy), Claudette, André, feu Réal (Claire) et Nicole. Il était aussi très proche de ses belles-familles Bélanger, Laflamme, Paquette et l'oncle de plusieurs neveux et nièces, le cousin de plusieurs cousins et cousines. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule mercredi 7 août 2019 de 19h à 22h, ainsi que le jeudi 8 août 2019, de 9h à 10h30.L'inhumation se fera au cimetière St-Charles. Nous adressons nos sincères remerciements au personnel du 13e et du 4e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec spécialement au Dr Martin Veilleux, au Dr Marjolaine Tremblay des soins palliatifs, pour tous les bons soins prodigués, leur empathie et leur grand dévouement. Nos remerciements aussi à Mme Jacinthe Raymond, travailleuse sociale, pour son aide professionnelle et sa bienveillante collaboration. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la la fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc, 418-525-4385, courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca, web: fondationduchudequebec.ca ou à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, Téléphone : 418 656-4999, Courriel : info@fondation-iucpq.orgSite web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.