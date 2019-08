MAROIS, Anne-Julie



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 30 juillet 2019, à l'âge de 46 ans et 2 mois, est décédée madame Anne-Julie Marois, conjointe de monsieur Pierre Tremblay, fille de monsieur André Marois (Claire Labonté) et feu madame Monique Philibert. Elle demeurait à Beaumont.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint et son père, ses enfants: Marc-André et Marie-Rose; sa sœur Martine (Nelson Fortin); sa belle-mère: Pauline Aubin (feu Marc-André Tremblay, Roger Baron); son beau-frère: Jean-François Tremblay (Marie-Christine Rivard); ses neveux et nièces: Sébastien, Marie- Hélène et Xavier Fortin, Jean-Gabriel et Anne-Sophie Tremblay, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule jeudi 8 août 2019, de 18h à 21h, ainsi que, de 9h à 10h45.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, téléphone : 514 871-1717, site web : www.rubanrose.org ou à la Maison de soins palliatifs du Littoral, téléphone : 418 903-6177, site web : www.mspdulittoral.com ou à la Fondation du CHU de Québec (pour l'Hôpital Saint-Sacrement), téléphone : 418 525-4385, site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.