Acquitté pour avoir abattu un chien, il ne pourra être dédommagé

SAINT-HONORÉ – Un homme de Saint-Honoré, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, acquitté d'avoir tué le chien de ses voisins ne sera finalement pas dédommagé financièrement.

Richard-Yves Chassé avait abattu Goliath, un bouledogue américain, d'un coup de fusil en octobre 2013.

Au terme d'un procès de trois jours, le juge Richard Daoust avait retenu la version de l'accusé qui disait avoir agi ainsi parce que le chien s’était attaqué à un de ses veaux, avant de se diriger vers lui de manière agressive.

Or, le sexagénaire estimait qu’aucune accusation n'aurait dû être portée contre lui. Il a donc intenté une poursuite au civil contre les propriétaires de l'animal, la Sûreté du Québec et la Direction des poursuites criminelles et pénales.

Il leur réclamait conjointement 85 000 $ pour les préjudices qu'il estimait avoir subis.

Sa demande a été rejetée par la juge Doris Thibault le 10 juillet dernier.

Dans sa décision, la juge note que les preuves sont insuffisantes pour conclure que les propriétaires de Goliath sont à l'origine du harcèlement dont Richard-Yves Chassé prétend avoir été victime.

Les agissements des policiers et de la Direction des poursuites criminelles et pénales mis en preuve par M. Chassé ne démontrent pas non plus, selon elle, que des fautes ont été commises.

La juge attaque aussi la crédibilité de Richard-Yves Chassé en soulevant le fait qu'il a menti à plusieurs reprises au cours de l'enquête policière et donné des versions contradictoires.

«C'est lui qui a fait dérailler l'enquête policière par ses mensonges [...]. Il s'agit là d'un comportement hautement répréhensible qui a contribué à son malheur», a-t-elle écrit dans sa décision.

Elle remet aussi en question des demandes de remboursements de frais de justice non justifiées.

La juge estime que Richard-Yves Chassé qu'il instrumentalise le système judiciaire pour se venger du couple propriétaire de l'animal à l'origine de la plainte.

«Cette demande n'aurait jamais dû être introduite, a-t-elle souligné. L'attitude de M. Chassé est clairement abusive.»

TVA Nouvelles a tenté de joindre Richard-Yves Chassé pour obtenir sa réaction, mais il n'a pas retourné les appels.