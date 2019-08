Airbus: la production des avions A220 commence aux États-Unis

C’est parti pour la production d’appareils A220 d’Airbus aux États-Unis. Les exemplaires destinés au marché américain de l’ex-avion C Series seront maintenant assemblés à Mobile, en Alabama.

Formés au cours des derniers mois à Mirabel, où est toujours construite une majorité des avions A220, les employés de Mobile se sont mis à l’œuvre, a confirmé la multinationale française lundi matin.

«Le premier A220 de fabrication américaine – un A220-300 destiné à Delta Air Lines – devrait être livré au troisième trimestre de 2020. Au milieu de la prochaine décennie, l’usine produira entre 40 et 50 avions par an», précise l’entreprise.

«L’extension à Mobile de notre production d’avions commerciaux, avec 400 emplois supplémentaires pour la soutenir, renforce encore la position d’Airbus en tant que constructeur d’avions véritablement mondial et confirme sans aucun doute son rôle majeur le paysage manufacturier américain», a soutenu C. Jeffrey Knittel, président et chef de la direction d’Airbus Americas.

À titre comparatif, les installations de Mirabel comptent environ 2000 employés. Sa production est destinée au reste de la planète.

«Avec Mobile, et notre réseau de production en Asie, au Canada et en Europe, nous avons stratégiquement créé une base industrielle mondiale pour mieux servir nos clients.»

La construction d’une seconde chaîne de montage, située aux États-Unis plutôt qu’à Mirabel, était prévue dans l’entente qui a mené à la cession du programme C Series à Airbus pour 0 $, à l’automne 2017.

Bombardier s’était même engagé à consacrer 1,2 G$ de plus d’ici la fin de 2020 au programme rebaptisé A220.

Ces fonds permettront notamment de payer l’usine de Mobile, dont la facture s’élève à 300 M$ US (400 M$ CA), et l’agrandissement des installations de Mirabel, au coût de 40 M$.

Les travaux de construction avaient débuté en début d’année dans cette ville, où Airbus détenait déjà des installations.