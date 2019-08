Dominic Thiem veut vaincre la guigne de la Coupe Rogers

MONTRÉAL – L’Autrichien Dominic Thiem sait très bien que sa fiche en carrière n’est pas reluisante à la Coupe Rogers, mais il espère que sa victoire chez lui, au tournoi sur terre battue de Kitzbuhel samedi dernier, lui permettra d’enfin connaître du succès en sol canadien.

«Ce fut une semaine très forte en émotion pour moi, a dit Thiem lundi en point de presse au Stade IGA. C’est mon premier titre à la maison. Ce n’est pas le plus grand titre que j’ai remporté, mais c’est certainement mon plus beau. Je me présente ici en pleine confiance.»

En cinq sorties en tout à Montréal et à Toronto, Thiem n’a toujours pas connu la victoire. Le quatrième joueur au monde fait office de deuxième tête de série dans la métropole québécoise en raison des retraits de Novak Djokovic (premier au monde) et de Roger Federer (troisième).

«Je n’ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer, a-t-il reconnu. Ce ne sera pas facile de passer de la terre battue à une surface dure en seulement trois jours, surtout que mon adversaire à mon premier match sera très coriace.»

Thiem affrontera au second tour le gagnant du duel de lundi soir entre le Canadien Denis Shapovalov et le Français Pierre-Hugues Herbert. Le joueur de 25 ans est d’ailleurs conscient qu’une défaite est tout à fait possible.

«C’est une statistique étonnante (sa fiche de 0-5 à la Coupe Rogers). Une défaite d’entrée de jeu pourrait toutefois survenir encore contre un joueur comme Pierre-Hugues ou Denis. Ce sont deux excellents joueurs. Ce n’est pas une situation idéale pour moi, mais je vais évidemment faire de mon mieux pour décrocher ma première victoire.»

Des conseils pour Félix

Le Québécois Félix-Auger-Aliassime fait partie du tableau principal de la Coupe Rogers à Montréal pour la première fois de sa jeune carrière. Thiem, qui vient de gagner devant les siens, avait quelques conseils pour le prodige de 18 ans.

«La situation est différente, car j’ai gagné un tournoi de niveau ATP 250 et ici, c’est un Masters 1000, a expliqué Thiem. C’est un tournoi extrêmement difficile à gagner. Par contre, pour Félix la situation est parfaite, un peu comme Denis (Shapovalov) il y a deux ans. Il n’a rien à perdre et tout à gagner. Chaque match gagné contre un grand joueur en compétition dans ce tournoi est extraordinaire, surtout avec le soutien de votre public.»

«Le plus important pour lui est d’en profiter, a-t-il ajouté. Nous jouons partout dans le monde, mais nous avons rarement la chance de jouer à la maison. Il doit profiter de chaque match et se nourrir du soutien de la foule.»