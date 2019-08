Dur lundi pour les Canadiennes en double

Les deux duos de Canadiennes évoluant à la Coupe Rogers ont perdu leur affrontement de premier tour, lundi, à Toronto.

La paire composée de Françoise Abanda et Carson Branstine a baissé pavillon au super bris d’égalité contre l’Américaine Sabrina Santamaria et la Japonaise Miyu Kato.

La manche ultime s’est conclue au compte de 12-10. Les représentantes de l’unifolié ont obtenu une chance de l’emporter au 18e point, mais les gagnantes ont résisté et elles ont fini le boulot quatre points plus tard.

Les Canadiennes avaient remporté le premier set 6-1 et perdu le second 6-3.

Le périple d’Abanda et de Branstine à Toronto est donc terminé, elles qui n’avaient pas été en mesure de passer l’étape des qualifications en simple.

Pour sa part, l’équipe formée d’Eugenie Bouchard et de Sharon Fichman a perdu en deux manches de 7-6 (8) et 6-3 face à l’Ukrainienne Nadiia Kichenok et à l’Américaine Abigail Spears.

Lors du premier set, les favorites de la foule ont brisé le service de leurs adversaires au sixième jeu, mais elles ont perdu le leur dès le point suivant. Le bris d’égalité a été marqué par une forte inconstance au service, alors que pas moins de neuf bris ont été réalisés.

La deuxième manche a été plus expéditive, et moins de 40 minutes plus tard, Kichenok et Spears accédaient au deuxième tour.

Bouchard reviendra sur l’un des terrains du Aviva Centre, mardi. Elle y affrontera la meilleure Canadienne sur le circuit mondial, sa compatriote Bianca Andreescu.