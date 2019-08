Élections fédérales: les partis préparent leur budget au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Bien que les élections fédérales ne se tiendront pas avant le 21 octobre, les principaux partis politiques garnissent déjà leur trésor de guerre respectif au Saguenay–Lac-Saint-Jean, prévoyant au passage toutes les dépenses en vue.

Le candidat bloquiste dans Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, a lancé un appel à l’aide sur sa page Facebook, en fin de semaine.

«On aimerait bien se battre à armes égales avec les libéraux et les conservateurs», a expliqué M. Brunelle-Duceppe.

Si le Bloc Québécois pense être de retour sur les rails depuis l’arrivée d’Yves-François Blanchet comme chef, il se sent toutefois encore loin des moyens du parti libéral et du parti conservateur, qui sont tous deux plus en mesure de séduire la clientèle d’affaires pour recueillir des dons.

«Nous autres, c’est plus à coup de 10$ et de 50$, alors qu’eux autres, c’est à coup de 1500$!, a souligné le candidat. C’est la différence entre les trois partis. Nous aurons cependant plus de donateurs au volume que les autres.»

Dans Jonquière, le Bloc prévoit faire campagne avec un budget semblable à celui de 2015, soit de 25 000 à 30 000$. «Ça tient compte évidemment de la publicité, qui est le poste budgétaire le plus important», a détaillé le candidat Mario Simard.

Comme une PME

La néo-démocrate Karine Trudel défendra son siège dans Jonquière. Elle garde confidentiel son trésor de guerre, mais a déjà comptabilisé ses dépenses.

«C’est comme gérer une PME, a-t-elle expliqué. On tient compte du local, du téléphone, de toutes les dépenses.»

Les candidats conservateurs se disent choyés. Depuis le début de 2019, le parti a récolté 8,5 M$ au pays.

«On a tout budgété, y compris l’aide que le parti va nous accorder, a dit le candidat conservateur dans Jonquière, Philippe Gagnon. Mais nous comptons aussi sur nos propres sollicitations dans le comté.»

Le député libéral dans Lac-Saint-Jean, Richard Hébert, a quant à lui refusé de commenter la nouvelle publiée par le Bureau d’enquête de Québecor Média la semaine dernière, selon laquelle le parti libéral demande à ses députés d’amasser une somme précise s’ils veulent se représenter. Dans le cas de M. Hébert, la cible est de 69 320$, un montant obtenu en divisant par deux le nombre d’électeurs de son comté.

«M. Hébert ne fera pas de commentaires sur ce sujet», a mentionné un membre de son personnel de comté à TVA Nouvelles.

La loi électorale interdit les contributions des entreprises. Celles des particuliers peuvent atteindre 1575$, admissibles à un crédit d’impôt.