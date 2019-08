Fausses promesses pour la 138?

Les élus de la Côte-Nord et les chefs innus prévoient s’unir cet automne afin de faire pression sur la CAQ qui leur a promis un échéancier « ambitieux » pour le prolongement de la route 138. En ce moment, 400 km sont encore à faire, mais rien ne bouge, dénoncent-ils.

« Cinq, six ministres ont débarqué ici depuis que la CAQ a été élue. C’est tout à [leur] honneur, mais rien de concret n’a été annoncé encore », regrette le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, qui croit que le gouvernement Legault se montre très favorable au projet.

J’ai récemment passé deux semaines sur la Côte-Nord. J’ai parlé avec une vingtaine de personnes sur place et j’ai pu constater à quel point, dans chaque ville et dans chaque village, les résidents réclament ardemment le prolongement de la route 138. De nombreuses communautés sont enclavées, et les seules options pour se rendre chez elles ou en sortir sont le bateau ou l’avion.

La 138 s’arrête présentement à Kegaska, une communauté de moins de 200 habitants située à plus de 400 km à l’est de Sept-Îles. Le prolongement du chemin permettrait de relier Blanc-Sablon et plusieurs villages au reste du Québec.

Enjeu essentiel

Le rallongement de la 138 permettrait aussi de freiner l’exode des populations, surtout des jeunes, d’inciter des entreprises à s’y installer et d’augmenter le tourisme, d’après plusieurs résidents et maires de la Côte-Nord.

« Nous, on ne demande pas le troisième lien et tout le reste qui sort à coup de milliards, on demande l’essentiel », lance M. Porlier.

« Je ne sais pas si les gens comprennent comment ça peut faire mal de s’asseoir et de regarder ta communauté mourir », déplore pour sa part Randy Jones, maire de Gros-Mécatina depuis 15 ans, pour qui le projet est vital.

Québec a adopté à l’unanimité une motion en mai afin de « fournir rapidement un échéancier ambitieux » pour terminer la route 138 « dans un délai raisonnable ».

1,5 milliard $

Pour l’instant, deux tronçons qui totalisent environ 80 km sont en phase de planification, mais il n’y a encore aucun plan concret pour les 400 km restants. Le ministère des Transports n’a pas répondu à nos demandes d’information.

Le prolongement de la 138 est estimé à 1,5 G$. Dépenser une telle somme pour 90 000 personnes, ça paraît moins logique que d’entretenir des routes dans des régions vingt fois plus peuplées.

« Peut-être qu’économiquement, ce n’est pas rentable, mais socialement, ça pourrait être une bonne chose de leur offrir une meilleure desserte pour leur ouvrir des opportunités », mentionne le directeur de l’école supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional à l’Université Laval, Jean Dubé.

Adaptation des populations

Avec le prolongement de la route 138, les communautés espèrent bien sûr augmenter le nombre de visiteurs sur la Côte-Nord. Mais il faut attendre avant d’affirmer que le tourisme va sauver économiquement la région, avance le professeur au département d’études urbaines et touristiques de l’UQAM, Dominic Lapointe. Il propose donc d’investir dans la qualité de vie des résidents. « Comme ça, si les touristes tardent à venir, au moins la population locale va pouvoir en profiter ».

Sauf que pour certaines communautés, ça pourrait demander de l’adaptation.

« C’est sûr que ça va créer un choc culturel », croit de son côté le chef du conseil de bande d’Unamen Shipu, Bryan Mark.

Aller au resto en aéroglisseur

Deux communautés séparées par une rivière de 1 km, en Basse-Côte-Nord, réclament un pont depuis des décennies pour en finir avec les traversées périlleuses qui causent chaque année des accidents.

La communauté innue de Pakuashipi et le village de Saint-Augustin, qui comptent au total près de 1000 habitants, sont très isolés.

Du côté de Saint-Augustin, il y a un restaurant, une station d’essence, un bureau de poste et une banque. À Pakuashipi, il y a un aéroport et un quai fédéral d’où arrivent les marchandises.

En ce moment, un service d’aéroglisseur permet le transport des habitants entre les deux communautés, mais souvent les forts vents et les conditions météorologiques affectent grandement la fiabilité du service.

Urgences

« La chose la plus importante, c’est qu’on ne peut pas s’aider en cas d’urgence, nous sommes vraiment isolés. [...] En termes d’évacuation des communautés, c’est un problème », déplore la directrice générale de Saint-Augustin, Corain Driscoll.

Pakuashipi réclame elle aussi depuis plusieurs années un pont, surtout pour les urgences et l’approvisionnement en nourriture, m’ont expliqué les résidents Alfred Tenegan et sa fille Marika.

La directrice générale de Pakuashipi, Mary Mark, confirme que le pont permettrait de briser l’isolement entre les deux communautés.

Envoyez-moi vos photos, vos vidéos et encore mieux... vos idées! Chantiers qui traînent, intersections dangereuses, aménagements urbains absurdes, lâchez-vous lousse! Devenez membre du groupe Facebook et de la page Instagram «Dans le trafic».