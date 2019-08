Félix Auger-Aliassime et Vasek Pospisil s’inclinent en double

Félix Auger-Aliassime et son coéquipier Vasek Pospisil se sont inclinés en deux manches de 7-6 (7) et 7-5 face au duo français composé de Jérémy Chardy et Fabrice Martin, lundi après-midi, à la Coupe Rogers.

En double, Pospisil est 439e au monde, tandis qu’Auger-Aliassime n’est pas classé. Les deux Canadiens s’affronteront au premier tour du tournoi en simple mardi.

Martin et Chardy sont respectivement 30e et 32e au classement de l’ATP et affronteront au deuxième tour le tandem composé d’Andy Murray et de son coéquipier Feliciano Lopez, ou celui de Lukasz Kubot et de Marcelo Melo. Les duos ont rendez-vous mardi.