Incapable de retrouver son rythme de vie après un accident de travail

En novembre dernier, un accident de travail aurait pu avoir de lourdes conséquences pour Donald Côté. Sept mois plus tard, il demeure toujours incapable de retrouver son rythme de vie d’auparavant.

C’est lors d’une manœuvre de déchargement sur le site d’enfouissement d’Hébertville-Station, au Lac-Saint-Jean, que Donald Côté a fait une chute de plus de 20 mètres avec son camion.

À son arrivée à l’hôpital d’Alma, les médecins lui ont dit que c’était l’un des plus gros cas qu’ils avaient vus depuis plusieurs années.

«J’ai été aux soins intensifs pendant cinq jours. J’avais six vertèbres de cassées et la rate perforée. J’avais des coupures partout, ils m’ont fait plusieurs points de suture. J’avais beaucoup de mal», en plus d’avoir fait une commotion cérébrale et d’avoir eu la mâchoire cassée, raconte-t-il.

Aujourd’hui, M. Côté a encore beaucoup de difficultés à exécuter de simples tâches à la maison et n’a pu reprendre ses loisirs. Il a même dû s’acheter une marchette afin de se déplacer les premières semaines.

«Vous allez rire, mais plier du linge, c’est violent! Je plis cinq ou six morceaux et je dois m’asseoir, sinon je perds connaissance», ajoute-t-il.

Les douleurs demeurent constantes, surtout au dos et à la mâchoire. Il a également souvent des pertes de mémoire et des étourdissements. M.Côté doit aussi faire de la physiothérapie quatre jours par semaine, en plus de consulter un psychologue.

«Il y a des bouts tannants, mais ça pourrait être pire que ça. Le médecin me dit souvent que je suis un miraculé. Je pourrais être en fauteuil roulant. J’ai passé proche de paralyser... J’y pense souvent.»

Malgré les côtés négatifs de son accident, Donald Côté voit maintenant la vie différemment. Il garde espoir de pouvoir retourner au travail bientôt.