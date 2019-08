L’art de trouver le bonheur en ligne

Pour rassurer ceux et celles qui doutent encore qu’un site de rencontre puisse être un bon moyen de trouver l’âme sœur, je leur annonce que j’en suis l’exemple vivant depuis maintenant cinq ans. J’ai 38 ans, mon conjoint 41 et nous avons un petit garçon d’un an. Comme on travaille dans deux domaines fort différents, on n’aurait eu aucune chance de se rencontrer autrement.

Enfin heureuse

Comme je le disais hier à un homme qui me demandait mon avis à ce sujet, si on choisit un site sérieux et qu’on est soi-même sérieux dans sa démarche, on se donne le maximum de chances de tomber sur un bon numéro.