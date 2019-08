Le Lightning se laisse séduire par Kevin Shattenkirk

Le défenseur Kevin Shattenkirk, qui avait vu son contrat racheté par les Rangers de New York il y a quelques jours, a signé une entente d’un an et de 1,75 million $ avec le Lightning de Tampa Bay, lundi.

L’athlète de 30 ans a disputé 73 matchs avec les Blueshirts la saison passée, inscrivant deux buts et 26 mentions d’aide pour 28 points. Il a conservé un différentiel de -15 et écopé de 20 minutes de punition. En carrière dans la Ligue nationale, Shattenkirk a amassé 349 points, dont 75 filets, en 609 sorties du calendrier régulier.

L’arrière devait toucher 6,65 millions $ en moyenne lors de chacune des deux prochaines campagnes avant que New York ne mette fin à son association avec lui.