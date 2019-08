Les vomissures de la CBC

Dans un texte publié le 4 août sur le site de la Société d’État (qui est censée représenter l’étalon-or du journalisme au pays, mais qui ressemble de plus en plus à un service de propagande destiné à enfoncer dans la gorge des Canadiens le multiculturalisme à la Trudeau), il s’en prend à François Legault qui, ô scandale, a osé écrire dans un tweet qu’il a aimé l’essai L’empire du politiquement correct de Mathieu Bock-Côté — essai brillant encensé en France.

Or, n’importe quel individu qui a un QI plus élevé qu’un pilon à pommes de terre et qui a lu les chroniques et les livres de MBC sait que c’est totalement faux.