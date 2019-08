L'état-major des Canucks a confiance d’en venir à une entente avec Brock Boeser

À l’approche du camp d’entraînement, l’ailier droit des Canucks de Vancouver Brock Boeser reste sans contrat.

L’entraîneur Travis Green a confiance d’en venir à une entente avec son jeune attaquant, qui est joueur autonome avec compensation. Green avait signifié que les longues négociations font partie de la réalité de la Ligue nationale de hockey (LNH) des dernières années.

«Je sais que Brock a vraiment envie de jouer et qu’il a envie de jouer pour nous. Je lui ai récemment parlé de son entraînement estival et où il en était. Il a l’air excité de retourner sur la glace. Les négociations de contrat finissent toujours par se conclure, et j’ai confiance que tout va se régler», avait-il déclaré lors du week-end du repêchage en juin dernier.

Même son de cloche du côté du directeur général Jim Benning, qui voit Boeser signer une entente d’ici le début du camp. Au début du mois de juillet, le principal intéressé avait commenté le dossier, tout en signifiant son attachement à Vancouver. «Je crois que nous allons en venir à une entente et que tout va bien aller. J’aime Vancouver. L’organisation, la ville, les partisans. Tout est super ici et j’ai envie d’être ici pour longtemps», avait déclaré l’Américain.

Catalyseur en attaque

Le joueur de 22 ans a été l’une des bougies d’allumage de l’attaque des Canucks la saison dernière grâce à une récolte de 56 points, dont 26 buts, en 69 matchs. Il a effectué ses débuts dans la LNH en fin de saison 2016-2017, après deux années avec l’Université North Dakota. Il a depuis amassé 116 points en 140 matchs avec les Canucks, jouant régulièrement sur le premier trio de l’équipe en compagnie notamment de Bo Horvat.

Vancouver a eu un été assez occupé grâce aux signatures de Micheal Ferland (4 ans, 14 millions $), de Jordie Benn (2 ans, 4 millions $) et d’Alexander Edler (2 ans, 12 millions $), en plus d’avoir acquis J.T. Miller du Lightning de Tampa Bay.