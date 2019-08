Manche: 20 migrants secourus sur une embarcation en panne

Vingt migrants qui tentaient de traverser la Manche ont été secourus lundi matin alors que leur embarcation était en panne de carburant au large de Gravelines, dans le nord de la France, a annoncé la préfecture maritime.

Certains étaient en état de légère hypothermie et de choc, a précisé la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord dans un communiqué. Ils ont été pris en charge par les pompiers et la police aux frontières.

Les migrants avaient eux-mêmes averti les pompiers par téléphone qu’ils étaient en détresse. Les pompiers ont alors saisi le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross).

L’embarcation a été localisée par un hélicoptère de la Marine nationale puis secourue par un patrouilleur des garde-côtes de la douane.