Jeux panaméricains: Meaghan Benfeito quitte Lima avec deux médailles d’or

Meaghan Benfeito et Caeli McKay étaient sur les deux premières marches du podium, samedi, à l’épreuve individuelle à la tour de 10 mètres. Dimanche soir, c’est côte à côte et sur la plus haute marche qu’elles se sont retrouvées après la conclusion du 10 mètres synchro des Jeux panaméricains de Lima.

Les deux femmes ont récolté 320,64 points pour finir devant les médaillées d’argent, les Mexicaines Alejandra Orozco Loza et Gabriela Agundez Garcia (307,38) ainsi que les Américaines Amelia Magana et Delaney Schnell (281,10).

Le duo canadien a mené la compétition avant de voir les Mexicaines prendre l’avance par 1,14 au quatrième plongeon. Benfeito et McKay ont finalement complété leur ultime passage avec une priorité de 14 points, même si elles ont fait face à une situation plutôt inhabituelle.

«Les gens dans les estrades ont essayé de nous déconcentrer en nous sifflant, mais ça n’a pas fonctionné. C’est rare, mais ça m’est déjà arrivé», a commenté Benfeito.

«Nous sommes vraiment satisfaites et notre pointage est vraiment bon. Nous aurions aimé faire ça aux Championnats du monde, mais de finir quatrièmes aux Mondiaux par 0,80 point, ça nous a motivées pour bien plonger ici.»

L’athlète de 30 ans reconnaît qu’elle a connu des hauts et des bas dans la dernière année, sauf que la conclusion de sa saison lui apporte un sentiment de légèreté avant de partir en vacances.

«Finir avec deux médailles d’or au cou, c’est plus que j’espérais. J’ai pu rester motivée et j’ai la meilleure équipe avec moi. C’est ce qui explique pourquoi j’ai pu passer à travers. C’est quelque chose que j’apprécie vraiment.»

Gagné termine avec le bronze

En finale masculine du tremplin de 3 m, Philippe Gagné est monté sur la troisième marche du podium grâce à ses 448,65 points. Celui qui s’était classé au premier rang de la ronde préliminaire a terminé à 19,45 du médaillé d’or, le Colombien Daniel Restrepo (468,10). Le Mexicain Juan Celaya Hernandez (454,65) a fini deuxième.

Gagné était sixième après le premier des six tours. Il s’est hissé au troisième rang au tour suivant pour ensuite dominer après les troisième et quatrième plongeons. Il a ensuite vu l’éventuel gagnant enchaîner avec les deux plongeons qui ont été les mieux notés de la compétition.

«C’est plus mon troisième plongeon que j’ai manqué, car il est habituellement très stable. Mais sinon, dans l’ensemble, c’était très bien», a noté l’athlète de 21 ans.

«Le Colombien a fini en force avec ses deux meilleurs plongeons qui ont un coefficient de difficulté très élevé, donc même s’il ne fait pas une super belle entrée à l’eau, il aura des 80-85 points. C’est ce qui lui a permis de passer devant moi et de gagner l’or. Ce sont des plongeons très difficiles que j’aimerais pouvoir faire moi aussi.»