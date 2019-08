Mon cirque à moi: Patrick Huard et Sophie Lorain réunis au grand écran

MONTRÉAL | La réalisatrice Miryam Bouchard (M’entends-tu?, L’Échappée, Mon ex à moi, etc.) dirigera une équipe d’acteurs de grand talent dans son premier long métrage, Mon cirque à moi, dont le tournage s’entame ce mardi 6 août, à Montréal.

Patrick Huard, Sophie Lorain, Robin Aubert, Jean Lapointe, Louise Latraverse, Geneviève Schmidt, Isabelle Brouillette, Jasmine Lemée et Mathilde Boucher incarneront tous un rôle dans ce film produit par Attraction Images.

Mon cirque à moi, c’est le tourbillon de la vie hors normes de la petite Laura (Jasmine Lemée), enfant de la balle qui suit son père, Bill (Patrick Huard), clown de profession, en tournée, avec le technicien de scène Mandeep (Robin Aubert).

La gamine rêve toutefois d’une vie plus rangée, et la rencontre avec une nouvelle enseignante de première secondaire, Patricia (Sophie Lorain), lui ouvrira une porte vers l’une de ses aspirations, entrer au collège privé. La professeure aidera sa protégée à préparer ses examens d’entrée. Laura se rebellera ainsi contre son père, qui, bien qu’il ait toujours prôné la différence, aura peut-être du mal à accepter que sa progéniture emprunte un chemin opposé au sien.

Miryam Bouchard signe le scénario de Mon cirque à moi en collaboration avec Martin Forget (19-2) en plus de réaliser l’œuvre, qui sera distribuée par Les Films Séville.

Dans le passé, Miryam Bouchard a créé les courts métrages La cérémonie, Pour le meilleur et pour le pire et Roastbeef. Elle est aussi derrière la web-série Les chroniques d’une mère indigne et a produit et imaginé le concept de Fabrique-moi un conte.