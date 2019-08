Pluie et fraîcheur cette semaine au Québec

Si la première journée de la semaine se fait sous le soleil et la chaleur, le reste de la semaine donnera une météo aux prémisses de l’automne.

Dès lundi soir, un système pluvieux traversera la province d’ouest en est, apportant un temps gris et des risques d’orages liés au front froid qui s’abattra sur le Québec dès mercredi.

D’ici le milieu de la semaine, les températures oscilleront entre 25 et 30 degrés dans le sud de la province et entre 20 et 25 dans l’est.

Au Sud, avec le facteur humidex, le ressenti pourrait dépasser 35 mardi et mercredi, faisant craindre une période de chaleur accablante.

Un deuxième système pluvieux et froid entrera dans la danse jeudi avec de la pluie au rendez-vous, qui fera chuter les températures sous les normales saisonnières en fin de semaine.

Le front froid de jeudi devrait s’installer au-dessus de la province une bonne semaine avant le retour de la chaleur.