Vous connaissez déjà l’événement « Québec ville en rose » qui se tiendra pour une 9e année du 28 septembre au 31 octobre au profit du Centre des maladies du sein de la Fondation du CHU de Québec. William Trudel, président et chef de la direction de Trudel Corporation, en a accepté la présidence d’honneur en 2019. En devenant porteurs de lumière, c’est à dire amasser un minimum de 500 $ en dons, vous serez invités à la Soirée Cocktail le 30 octobre au Bonne Entente et vous pourriez gagner une expérience dans une loge corporative du Centre Vidéotron pour un spectacle à venir, d’une valeur approximative de 3000 $. Tous les détails sur fondationduchudequebec.org/evenements/

Son inséparable fer 7

Photo courtoisie

S’il y a un bâton de golf dont Josée Gagnon (photo), membre du Royal Québec de Boischatel, ne voudrait jamais se défaire, c’est bien son fer 7. Josée a réalisé, en moins de deux semaines, deux trous d’un coup sur deux parcours de golf différents. Tout d’abord, le 20 juillet au Manoir Richelieu, au trou numéro 8 du Parcours Saint-Laurent, puis le 31 juillet, cette fois au trou numéro 9 du club de golf Le Montmorency. Josée a brillamment utilisé son inséparable fer 7 pour réaliser ses deux exploits sur des distances identiques de 120 verges. Son conjoint, Jacques Auger, a même prévu d’augmenter son budget réservé au champagne puisque la saison est encore jeune ! Bravo Josée !

Tes déchets, ma richesse

Photo courtoisie À l’échelle mondiale, nous produisons trois millions de tonnes de déchets tous les jours et 90 % des matières que l’on extrait de la terre ne sont pas réutilisées. À lui seul, le Canada est le champion des pays de l’OCDE en matière de quantité d’ordures produites par habitant. Pourtant, des compagnies de chez nous ont décidé de s’inspirer du cycle de la nature et de faire des déchets des uns la richesse des autres. Tes déchets, ma richesse est le tout nouveau documentaire de Karina Marceau (photo) qui sera présenté demain soir, 20 h, sur les ondes de ICI Télé ou en ligne sur ICI TOU.TV. Vous ne verrez plus jamais les ordures de la même façon.

Notre représentante

Photo courtoisie Bonne chance à Sara-Maude Desbiens (photo) de Québec (Beauport) qui participera au cours des prochains jours (du 10 au 18 août) aux Championnats juniors de la PABCON (Pan American Bowling Confederation) à Saint-Domingue, la capitale de la République dominicaine. Sara-Maude, qui est âgée de 21 ans, est la seule représentante du Québec parmi les huit athlètes qui composent l’équipe junior du Canada en quilles.

Salut David

Photo courtoisie David Latouche (photo), directeur des communications et marketing, Opération Nez rouge, depuis plusieurs années, a malheureusement perdu son combat contre la maladie. Il est décédé au cours des derniers jours à l’âge de 31 ans. Permettez-moi d’offrir à sa famille et à tous ceux et celles qui ont eu le bonheur de le côtoyer au fil des ans mes plus sincères condoléances.

Anniversaires

Photo courtoisie Anton Stastny (photo), joueur de hockey slovaque (1980-89 : Nordiques), 60 ans... Érik Guay, skieur québécois de descente et de super-G à la retraite, 38 ans... Carl Labrie, ex-annonceur aux matchs des Remparts, 53 ans... Pierre Léveillé, ex-directeur de Laurier Québec et grand golfeur à ses heures... Steve Gendron, acteur québécois, 38 ans... Guillaume Vigneault, écrivain québécois, 49 ans... Carole Laure, actrice et chanteuse, 68 ans.

