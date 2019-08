Stanislas Wawrinka en pleine forme

En pause depuis son élimination hâtive à Wimbledon, en juillet, Stanislas Wawrinka s’est présenté à Montréal en grande forme, comme en a fait foi sa victoire en deux manches identiques de 6-4 contre le Bulgare Grigor Dimitrov, lundi à la Coupe Rogers.

«C’est un premier match depuis pas mal de semaines après une défaite rapide à Wimbledon, a indiqué le Suisse, 22e au monde, après sa victoire. Je me suis très bien entraîné, très bien préparé et je suis content de mon niveau. Je suis toujours un peu plus nerveux en début de tournoi, mais aujourd’hui (lundi) j’ai eu un match très solide. J’ai bien servi dès le début. J’ai essayé de mettre beaucoup de pression et d’être agressif.»

En défaisant la 54e raquette mondiale, Wawrinka a obtenu sa 150e victoire dans des tournois de niveau Masters 1000.

«Cela fait très longtemps que je suis sur le circuit et je travaille fort pour être à ce niveau», a-t-il dit.

Âgé de 34 ans, Wawrinka fait partie des vétérans du circuit de l’ATP. Il n’a toutefois pas l’intention de laisser sa place.

«Je donne le maximum tous les jours pour avoir le meilleur classement possible. J’ai beaucoup plus gagné dans ma carrière que j’aurais pu l’espérer, mais je suis convaincu que j’ai encore beaucoup en moi. J’espère encore gagner beaucoup de matchs.»

Un défi de taille attend Wawrinka au deuxième tour puisqu’il affrontera le Russe Karen Khachanov, sixième tête de série et huitième joueur au monde.

Dans la douleur

C’est en combattant la douleur que le Français Adrian Mannarino (69e au monde) a battu le Kazakh Mikhail Kukushkin (44e) 6-4, 6-4 pour lui aussi atteindre la ronde suivante.

Le gaucher de 31 ans doit composer avec une blessure au doigt depuis son triomphe aux Pays-Bas à la mi-juin. En grande finale à Bois-le-Duc, sa raquette a été bloquée par l’épaule d’un juge de ligne et son index gauche s’est replié complètement vers le dos de sa main.

«J’espère que je n’aurai plus de douleur d’ici à l’Omnium des États-Unis. C’est assez frustrant de bien se sentir en matière de tennis, mais de ne pas être en pleine possession de ses moyens», a-t-il expliqué après son duel.

Mannarino a maintenant rendez-vous avec le gagnant du match entre Borna Coric et Peter Gojowczyk. Le Croate et l’Allemand croiseront le fer mardi.

En rafale

Dans les autres matchs d’importance disputés lundi, le Français Jo-Wilfried Tsonga, qui avait bénéficié d’une invitation des organisateurs pour accéder au tableau principal, a plié l’échine devant l’Allemand Jan-Lennard Struff en deux sets de 6-2.

Tsonga (60e) a connu des ennuis au service, offrant 13 balles de bris à Struff (35e). Ce dernier en a profité à quatre reprises.

L’Espagnol Roberto Bautista Agut, 10e tête de série, et le Géorgien Nikoloz Basilashvili, 13e tête de série, ont également atteint le second tour.

Bautista Agut a défait l’Australien issu des qualifications Bernard Tomic (95e) 6-3, 6-2, tandis que Basilashvili a pris la mesure du Serbe Dusan Lajovic (28e) en trois manches de 3-6, 6-4 et 6-4.