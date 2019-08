«Un immense privilège»

Cette camionnette, une TRD Tundra portant le numéro 51, a d’ailleurs paradé dans le cercle du vainqueur à six reprises lors des 15 premières étapes du championnat en 2019. Busch, le propriétaire, compte cinq de ces six victoires, dont quatre ayant été acquises de façon consécutive à Atlanta, Las Vegas, Martinsville et Fort Worth plus tôt cette saison.