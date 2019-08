Une amende de 100 000$ pour Sunwing

MONTRÉAL | Vacances Sunwing et la compagnie d’assurance Manufacturers ont écopé chacune d’une amende administrative de 100 000$, a annoncé l’Autorité des marchés financiers lundi.

L’Autorité des marchés financiers reproche à Sunwing et à Manufacturers d’avoir vendu plus de 80 000 polices d’assurance voyage «Plan de protection sans soucis Platine» pendant une période de plus de cinq ans sans avoir remis une copie du guide distribution à ses clients, comme prévu dans la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

L’organisme de réglementation et d’encadrement reproche également à Sunwing de ne pas avoir dévoilé aux clients la part qu’elle obtenait pour la vente de cette police, qui excédait 30% du coût du produit.

L’Autorité a indiqué que Manufacturers a corrigé la situation en préparant un guide de distribution pour le produit, maintenant appelé Assurance Manuvie mondiale – Sunwing.