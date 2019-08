Une autre tuerie de masse évitée grâce à une grand-mère

Moins d’un mois avant les deux fusillades meurtrières d’El Paso et de Dayton aux États-Unis, une tuerie de masse a pu être évitée grâce à la vigilance de la grand-mère du tueur potentiel.

Les autorités judiciaires du district nord de l’État du Texas ont annoncé vendredi dernier qu’un résident de 19 ans de Lubbock, William Patrick Williams, avait été arrêté par les agents spéciaux du FBI.

Williams s’était procuré tout l’armement nécessaire pour passer à l’acte et avait loué une chambre d’hôtel, à partir de laquelle il planifiait de tuer des gens. Heureusement, sa grand-mère est parvenue auparavant à le persuader de se rendre à l’hôpital après avoir eu connaissance de son plan.

Selon les autorités, Williams a confié à sa grand-mère le 13 juillet qu’il avait acheté une arme de type AK-47 et qu’il planifiait de s’en servir pour tuer des gens dans un hôtel, avant de se laisser tuer par les policiers.

Les autorités ont applaudi à l’intervention de la grand-mère, ajoutant que sa présence d’esprit a probablement sauvé plusieurs vies.

Williams a été arrêté après son hospitalisation et a donné la permission aux enquêteurs de se rendre à l’intérieur de sa chambre d’hôtel, où les policiers ont retrouvé un AK-47, 17 chargeurs remplis de cartouches et plusieurs couteaux. Un chandail sur lequel on pouvait lire «Let ‘Em Come» («Laissez-les venir») a aussi été trouvé dans la chambre.

Le jeune homme a été accusé d’avoir rempli une fausse déclaration lors de l’achat de l’arme d’assaut et pourrait écoper de cinq ans de prison.