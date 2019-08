Une bande-annonce pour «Vivre à 100 milles à l’heure» de Louis Bélanger

Tournée à Montréal et Québec l’an dernier, la comédie dramatique Vivre à 100 milles à l’heure de Louis Bélanger sera projetée sur les écrans des salles obscures à compter du 27 septembre. Afin de faire patienter les cinéphiles, la première bande-annonce du long métrage a été dévoilée lundi.

Plus récente réalisation de Louis Bélanger après «Les mauvaises herbes», Vivre à 100 milles à l’heure met notamment en vedette Rémi Goulet, Antoine L’Écuyer, Félix-Antoine Catin, Sandrine Poirier-Allard et Maxime Dumontier. L’œuvre suit Louis, Éric et Daniel, trois jeunes inséparables dont leur chemin les conduira à commettre des larcins alors que la force de leur amitié sera grandement testée.

Pour l’aider à habiller son récit inspiré de son passé d’adolescent, le cinéaste s’est assuré les services de Pierre Mignot à la direction de la photographie en plus de ceux de Guy Bélanger et Claude Fradette pour la musique originale.

Avant d’être présenté au public québécois, Vivre à 100 milles à l’heure fera partie de la programmation au Festival du film francophone d’Angoulême, qui se tiendra du 20 au 25 août.