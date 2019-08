Vladimir Guerrero fils joueur de la semaine

Le porte-couleurs des Blue Jays de Toronto Vladimir Guerrero fils a été choisi comme joueur de la dernière semaine dans la Ligue américaine de baseball, lundi.

Le joueur de troisième but de 20 ans a maintenu une moyenne au bâton de ,500, en plus de frapper trois circuits et de produire 11 points. Il s’agit de la première recrue de l’histoire des Blue Jays à être nommé joueur de la semaine à deux reprises. Sa première sélection remontait au 20 mai.

Avant les duels du jour, Guerrero fils avait totalisé 86 coups sûrs, 49 points produits et 13 circuits cette saison. En 308 apparitions au bâton, sa moyenne s’élevait à ,279. Il voguait sur une séquence de huit parties avec au moins un coup sûr avant l’affrontement face aux Rays de Tampa Bay.

Le lanceur Noah Syndergaard, des Mets de New York, a obtenu l’honneur du joueur de la semaine dans la Ligue nationale.