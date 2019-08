Cinq jours de blues à Donnacona

« On a vendu le double de billets en prévente et en terrains de camping. Nous avons fait une offensive cette année du côté de Québec et on a hâte de voir les résultats. L’édition de cette année est très solide et relevée. Nous sommes le deuxième événement blues en importance au Québec après Tremblant », a précisé Michel Rochette, directeur des communications du Festival de blues de Donnacona.