Dans la garde-robe de King Melrose

Alors qu’il s’apprête à dévoiler dans quelques mois son troisième album, King Melrose est en mode de transition de style. « Mon prochain CD sera dans la continuité des deux premiers. Il est une version encore plus assumée de la bébite, moi King Melrose », dit-il. Sur ses réseaux sociaux, il a débuté ce nouveau chapitre. «Je travaille avec ma styliste Laurie Tb sur une approche plus folk et edgy.

« Disons que j’aurai une garde-robe différente bientôt et je partage un aperçu sur Instagram », annonce-t-il.

La trentaine a aussi sonné et il a exorcisé cette nouvelle décennie à travers un album thérapie. « On prend des décisions différentes quand on a 30 ans. Ce processus m’a aussi permis de tourner la page sur ma séparation. Comme le dit si bien Safia Nolin, “je ne suis pas dark, car j’écris tout ça dans mes chansons”. Ma façon de m’habiller a aussi changé. J’ai un complexe de “grosses cuisses” et là j’assume pleinement mes pantalons skinny.

Il m’arrive d’ailleurs d’en acheter dans le département des femmes, car ils sont plus funky (des jambes de matières différentes) et tellement plus confortables que des modèles pour hommes, car la matière est hyper extensible », confie Sébastien Côté alias King Melrose.

Ce week-end, il montera sur la scène de Fierté Montréal. « J’ai accepté la proposition, car je viens de Joliette et c’est un endroit où il y a peu d’ouverture.

Je ne peux pas croire que deux personnes ne pourraient pas avoir le droit et la liberté de s’aimer. Je fais de la musique et la musique c’est rassembleur, alors c’est ma façon de contribuer », a-t-il expliqué.

Au fil de la conversation, Sébastien Côté et King Melrose semblent être deux entités. « On a tous une dualité, Sébastien et King Melrose ont chacun un style bien défini. L’un est relax en t-shirt et jean noir, alors que l’autre est flamboyant avec des vêtements scintillants, colorés et tape à l’œil », décrit l’artiste. Voici donc trois looks qui illustrent la personnalité vestimentaire de chacun d’eux !

À l’agenda de King Melrose

♦ Il participera au spectacle Supernovas dans le cadre des festivités de Fierté Montréal (www.fiertemtl.com) aux côtés de Claude Dubois, Luce Dufault, Debbie Lynch-White et Florence K, le dimanche 11 août à 20 h sur la scène TD.

♦ Il lancera le 14 octobre le 3e album, son troisième opus.

Les costumes de scène de King Melrose

« C’est mon look d’été quand je profite de ma terrasse, Apérol spritz à la main. C’est un mix de plein de styles et d’imprimés ! »,lance King Melrose. Photo Chantal Poirier

Chemise florale SLATE GREY

T-shirt Ramones