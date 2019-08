Denis Shapolalov et son partenaire victorieux

MONTRÉAL - Moins de 24 h après avoir remporté son match de premier tour en simple, Denis Shapovalov a fait de même en double, mardi, à la Coupe Rogers.

Le Canadien et son partenaire l'Indien Rohan Bopanna ont ainsi éliminé le duo de Français Édouard Roger-Vasselin et Nicolas Mahut, qui était les quatrièmes têtes de série. Ils ont réussi le tour de force au super bris d'égalité, qu'ils ont remporté au compte de 10-6.

Les vainqueurs avaient auparavant perdu la première manche 4-6 et avaient enlevé le deuxième set 6-1.

«Shapo» reprendra l'action en simple, mercredi après-midi, contre l'Autrichien et deuxième tête de série Dominic Thiem. En double, lui et Bopanna affronteront le gagnant du duel entre la paire que forment Nikoloz Basilashvili et Jan-Lennard Struff et le duo composé de Kyle Edmund et Taylor Fritz.