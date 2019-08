[EN IMAGES] Une «ville fantôme» apparaît au-dessus d’un lac chinois

Des résidents de la ville chinoise de Yantai, dans l’est du pays, n’en croyaient pas leurs yeux lorsqu’ils ont aperçu une «ville fantôme» émerger au-dessus d'un lac, lundi matin.

L’incroyable vision est survenue autour de 6 h. Depuis son appartement du 17e étage, He Weiping s’est réveillée à la vue de grues et de hauts bâtiments qui paraissaient érigés au-dessus du lac. Or, de ce point de vue, on ne voit normalement que le ciel et la mer à l’horizon.

«Je me suis rendue à la cuisine et j’ai aperçu un gratte-ciel devant moi. J’étais subjuguée et j’ai cru qu’il s’agissait peut-être d’un mirage, raconte la dame. [...] C’était comme un royaume magique.»

L’intuition de Mme Weiping était finalement la bonne. La vision féerique était bel et bien un mirage, soit un phénomène naturel au cours duquel les rayons lumineux percent les couches d’air de différentes densités, reproduisant une image d’objets situés très loin.

Ce genre de phénomène est commun dans les milieux humides, mais le mirage de lundi matin fut l’un des plus clairs jamais observés dans le secteur. Les structures réfléchies sont habituellement floues et s’apparentent à des constructions humaines, sans pour autant leur ressembler en tout point, comme ce fut le cas en Chine.

La scène a duré un peu plus de quatre heures avant de disparaître autour de 10 h.