La fin de l’hémorragie dans le marché des condos

Les propriétaires de condos pourront pousser un petit soupir de soulagement. La chute des prix semble freinée et la demande est en croissance. Toutefois, les négociations demeureront ardues, car l’acheteur reste roi dans la région métropolitaine de Québec.

« Depuis un an, le marché s’est accéléré pour l’ensemble des propriétés. Le fait que l’emploi soit plus dynamique a stimulé le secteur de l’habitation », explique l’analyste Nicolas Bernatchez, de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

Il affirme que le rythme des transactions sur le marché de la revente est le plus élevé depuis 2012 dans la région, notamment en raison de l’augmentation du nombre d’immigrants, des faibles taux hypothécaires et du vieillissement de la population.

Seulement pour les condos, les transactions ont grimpé de 11 % en l’espace de 12 mois par rapport à la cuvée précédente.

Pour la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec – qui couvre principalement le territoire des villes de Québec et de Lévis –, le prix médian des copropriétés a bondi de 3 % entre avril et juin dernier, pour s’établir à 195 000 $. Sur un an, la hausse est de 1 %. Le délai de vente est aujourd’hui de 170 jours.

« Un changement de tendance »

À titre de comparaison, lorsqu’on compile les résultats des cinq dernières années, le prix médian de vente pour les condos a chuté de 4 %, selon le Baromètre de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ).

« Il y a eu quelques années plus difficiles. Depuis un an, on voit une remontée des ventes et des prix. C’est vraiment un changement de tendance dans le marché de la copropriété », note M. Bernatchez.

Malgré le fait que les prix de vente soient en hausse, les vendeurs de condos ne sont pas au bout de leurs peines. Le marché est toujours à l’avantage des acheteurs avec un ratio de 17 copropriétés par acheteur.

« Il y a deux ans, ce ratio était aux alentours de 20. On voit que le marché se resserre tranquillement », affirme l’analyste de la SCHL. « Cela devrait toutefois prendre encore un certain temps avant de retrouver un équilibre », poursuit-il.

La locomotive du marché

Pour les propriétés unifamiliales, la valeur des maisons a continué de grimper au cours des derniers mois dans la grande région de Québec.

« La locomotive du marché de l’habitation est actuellement la croissance dans le secteur de l’unifamiliale. Cela représente environ 70 % des ventes », dit M. Bernatchez.

Depuis un an, les ventes pour les propriétés unifamiliales ont crû de 10 % alors que 5414 maisons ont changé de mains. Le prix médian s’est élevé à 257 000 $ et le délai de vente a diminué à 123 jours (-7). Depuis cinq ans, le prix médian est en hausse de 5 %.

Ce marché est à l’avantage des vendeurs dans plusieurs quartiers comme La Cité-Limoilou, Les Rivières, L’Ancienne-Lorette et Val-Bélair. On retrouve un marché équilibré à Beauport et à Charlesbourg.

Selon la SCHL, le prix des maisons pourrait continuer de croître au cours des prochains mois en raison de l’offre. Le délai de vente pourrait toutefois continuer de diminuer.