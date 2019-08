La Ville doit répondre aux craintes des citoyens, estime Rousseau

«On ne peut pas imposer une piste cyclable», lance le conseiller de Démocratie Québec. L’implantation d’une piste ou d’une bande cyclable crée souvent des inquiétudes et la Ville a l’obligation de bien communiquer l’information aux résidents touchés, croit-il.

«Il faut le prendre au sérieux et convoquer des rencontres pour clarifier les craintes et les problèmes potentiels.» Sur la rue de l’Hôpital, les citoyens invoquent les enjeux de sécurité causés par la future bande cyclable qui circulera devant leur entrée, où une rangée de cases de stationnement s’alignera également.

Ils craignent que des collisions surviennent en raison de la visibilité réduite. La Ville de Québec a indiqué hier que «pour assurer une meilleure visibilité, le stationnement sera donc modifié de part et d’autre des accès problématiques».

L’ancien président et fondateur du conseil de quartier de Loretteville, Robert Martel, y a assisté et pour lui, la Ville n’a pas fait suffisamment pour communiquer son projet aux citoyens touchés. «Il faut promouvoir le vélo, mais de là à l’imposer... C’est ridicule, on provoque le danger avec ce projet», lance-t-il.