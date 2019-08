Le mauvais visage

Pour la fatigue, on peut le pardonner. Il a joué une finale dimanche à Washington pour ensuite prendre un vol en direction de Montréal le lendemain. Pour l’attitude et la détermination, c’est une autre histoire.

« Ce n’est pas mon problème. Nick peut faire ce que ça lui tente. De la façon dont il a fini de servir, j’avais plus de deuxièmes services, plus de temps, donc je pouvais remettre plus de balles en jeu. Mais il peut très facilement revenir et frapper trois ou quatre as. L’idéal était de revenir et de gagner les deux premiers jeux. »