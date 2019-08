Les Aigles tout simplement trop forts pour les Capitales

QUÉBEC – Le retour des quatre joueurs des Capitales de Québec partis pour les Jeux panaméricains n’aura pas été suffisant pour permettre à la troupe de Scalabrini de venir à bout des puissants Aigles de Trois-Rivières, mardi soir. Une deuxième moitié de rencontre désastreuse a coûté la victoire aux favoris locaux qui se sont inclinés 10 à 1 au Stade Canac.

Les représentants de la Vieille Capitale étaient encore dans le match après quatre manches, alors qu’ils tiraient de l’arrière 2 à 1. Mais tout s’est gâté par la suite.

Stayler Hernandez a mal paru en début de cinquième manche. Incapable de voir la balle au-dessus de lui, le voltigeur l’a regardé s’écraser au sol à quelques pas sur sa gauche, accordant un double par la même occasion et étant à l’origine du premier des quatre points de la manche pour Trois-Rivières.

Le partant des Capitales, Arik Sikula (6-5), n’a cependant que lui à blâmer pour le reste des points concédés lors de cette présence à l’attaque des visiteurs. Il a cédé sa place sur le monticule après quatre manches et deux tiers pendant lesquelles il a octroyé sept coups sûrs, six points mérités et quatre buts sur balles.

Les protégés de T.J. Stanton ont mis le dernier clou dans le cercueil des hommes de Scalabrini en ajoutant trois points en septième manche et un autre en neuvième.

«C’était une très mauvaise soirée au bureau. On ne peut pas gagner tous nos matchs, mais il va falloir remporter les séries à venir. Cependant, j’aime mieux en perdre une grosse comme ça que de connaître une défaite crève-cœur de 4 à 3, ça fait moins mal», a avoué le gérant des locaux.

Les Capitales croiseront à nouveau le fer avec les Aigles, mercredi soir, au Stade Canac.

Une longue séquence s’amorce

L’affrontement de mardi soir était le premier d’une longue séquence de 13 en autant de jours. Pour ajouter à la peine de la formation québécoise, elle devra faire deux voyages de nuit pour aller et revenir de Rockland, le 9 et le 11 août.

«Ce sera difficile pour le corps, on n’aura pas beaucoup de repos. Le point positif, c’est que tous nos gars sont présents. On est prêt à se battre», a rassuré Scalabrini.

Entre temps, le joueur d’avant-champ Zach Wilson, qui a évolué avec les Capitales la saison dernière, devrait être bientôt de retour dans l’organisation. Ayant évolué cette année en République tchèque, Wilson est actuellement en discussion avec Patrick Scalabrini pour revenir à Québec.